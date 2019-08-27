MasterChef Açelya Kılıçay kimdir, kaç yaşında?

MasterChef 2019 başlıyor. Son 14'e kalan isimlerin belirlenmesinin ardından MasterChef'te final için mücadele edecek 14 yarışmacının isimleri yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Açelya Kılıçay, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" sözü ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Açelya Kılıçay kimdir?

MASTERCHEF AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" diyen Açelya Kılıçay, genç yaşına rağmen MasterChef'te adından sıkça bahsettireceğe benziyor. İddialı yarışmacı yeni sezon tanıtımında dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.