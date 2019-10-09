MasterChef Açelya kimdir? Açelya Kılıçay kaç yaşında?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan eleme potasına giren isimlerden birisi de Açelya Kılıçay. Peki, Açelya Kılıçay kimdir?

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

28 Mart 1998’de Ankara’da doğdu. Küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Lise döneminde Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı, sonra yaşadığı sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yaptığı için ailesinin de desteği ile aşçılığa yöneldi ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.