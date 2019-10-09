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09.10.2019 - 13:30 |

MasterChef Açelya kimdir? Açelya Kılıçay kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Açelya Kılıçay bu hafta eleme potasında. Yarışmanın genç yarışmacıları arasında yer alan Açelya Kılıçay kimdir? MasterChef Açelya ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Açelya kimdir? Açelya Kılıçay kaç yaşında?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan eleme potasına giren isimlerden birisi de Açelya Kılıçay. Peki, Açelya Kılıçay kimdir?

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR?

28 Mart 1998’de Ankara’da doğdu. Küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Lise döneminde Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı, sonra yaşadığı sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yaptığı için ailesinin de desteği ile aşçılığa yöneldi ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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