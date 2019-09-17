MasterChef Açelya kimdir, kaç yaşında? Açelya Kılıçay nereli, instagram adresi ne?

MasterChef yarışmasında son 14'e kalan isimler arasında yer alan Açelya Kılıçay, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" açıklaması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 28 Mart 1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Açelya Kılıçay, küçklüğünden bu yana spora olan ilgisi ile biliniyor. Bir dönem Fenerbahçe'de lisanslı olarak voleybol oynayan Açelya Kılıçay'ın hayatına ilişkin bilgileri sizin için derledik.

MASTERCHEF AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" diyen Açelya Kılıçay, genç yaşına rağmen MasterChef'te adından sıkça bahsettireceğe benziyor. İddialı yarışmacı yeni sezon tanıtımında dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.

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