MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? Alican Sabunsoy nereli?

Alican Sabunsoy, MasterChef yarışmasında son dörde kalan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Batuhan Bayır ve Ekin ile birlikte eleme potasına giren Alican Sabunsoy eleme gecesinde Perde Pilavını en iyi yapan ikinci isim olmayı başarmış ve son dörde ismini yazdırmıştı. Zaman zaman MasterChef yarışmasında Cemre Uyanık ile rakip olarak gösterilen Alican Sabunsoy'un şefler ile olan iletişimi de oldukça dikkat çekiyor. Uzakdoğu mutfağına olan ilgisi ve bu mutfağa özgü donanımı ile dikkatleri üzerine çeken Alican Sabunsoy MasterChef'te birinci olabilecek mi?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.