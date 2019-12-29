MasterChef bu gece sona eriyor. Final heyecanı ise nefes kesecek. Dünkü elemede adını bir üst tura yazdıran Alican Sabunsoy, Cemre ile birlikte gündemde... Yarışmaya sonradan dahil olan ve güzel bir performans sergileyen Alican'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İşte "MasterChef Alican Sabunsoy kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusunun cevabı...

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.



Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.