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30.12.2019 - 00:30 |

MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, nereli? MasterChef Alican kaç yaşında, instagram hesabı...

MasterChef Türkiye'de heyecan tavan yaptı. Sevilen yarışmada iki finalistten biri olan Alican Sabunsoy ile ilgili en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Adanalı olan Alican ile ilgili merak edilenleri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, nereli? MasterChef Alican kaç yaşında, instagram hesabı...

MasterChef Alican Sabunsoy, bu akşam sevilen yarışmanın finalinde Cemre Uyanık ile karşı karşıya geliyor. Peki birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı ve heyecanın tavan yaptığı yarışmanın iki finalistinden biri olan MasterChef Alican kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başlamıştır.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a yerleşti.

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