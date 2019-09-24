MasterChef Batuhan kimdir? Faruk Batuhan Öner kaç yaşında?

Bu hafta MasterChef Türkiye eleme potasında yer alan ikinci isim Faruk Batuhan Öner. Yapılan oylama sonucunda en fazla oyu alarak potaya giren Faruk Batuhan yarışmada kalacak mı? İşte Faruk Batuhan ile ilgili merak edilenler...

FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.