MasterChef Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre diskalifiye mi oldu?

MasterChef Cemre diskalifiye mi oldu? 'Masterchef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Cemre Uyanık, sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Instagram hesabından programın orijinal hesabıyla karşılıklı olarak takipleşmeyi bırakan Cemre'nin, yarışmadan ayrıldığı iddia edildi. Cemre sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Paylaşımında "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor" diyen yarışmacı, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.