MasterChef Türkiye'de heyecan gittikçe artıyor. Büyük bir heyecana sahne olan finalde Alican Sabunsoy ile karşı karşıya gelen Cemre Uyanık, gecenin hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Peki merakla araştırılan MasterChef Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARI FİNALDE YAŞANANLAR

MasterChef Türkiye yarı finalinde Cemre, Alican ve Güzide mücadele etti. MasterChef Türkiye yarı finalinde elenen isim Güzide oldu ve Alican ve Cemre MasterChef finalina kaldı. Peki MAsterChef türkiye yarı finalinde Cemre kaç puan aldı? Üç ayrı etapta yarışan yarışmacılardan jüri, Cemre'ye kaç puan verdi? İşte Cemre Uyanık'ın MasterChef Türkiye yarı final başarısı...

MasterChef Türkiye yarı finalinde ilk yapılan yemekte Cemre jürilerden toplam 24 puan aldı. Yapılan ikinci yemekte yine jürilerin toplam verdiği puan 47 oldu ve MasterChef Türkiye yarı finalde son yapılan yemekten Cemre toplam 69 puan alarak finale garantiledi.