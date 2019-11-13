MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Kasım son bölümde eleme adayları

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen 47. yeni bölümle devam etti. Her geçen gün heyecanın arttığı yarışmada bugün haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki bu haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 47. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı. Eşitliğin yaşandıpı dokunulmazlığı kazanan takım ise şeflerin oyları belirledi ve kazanan bu kez Mavi Takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Batuhan, Kıvanç, Yasin, Güzide ve Ekin'ın mücadele ettiği yarışmada finale Ekin ve Batuhan kaldı ve bu iki isimden bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Batuhan oldu.



MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dün Mavi Takımdan Mustafa ve Alican olmuştu. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olan ilk eleme adayı olarak Ekin'i gösterdi. Sevilen yarışmada bu akşamın 2., haftanın ise 4. eleme adayı birazdan belli olacak...



MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ise 48. yeni bölümde yaşanacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 48. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...