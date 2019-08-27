MasterChef Eda Karabulut Nayir kimdir? Kaç yaşında?

MasterChef Türkiye'de dün elemeler vardı. 42 kişiden 14 kişi kadroya seçildi. Eda Karabulut Nayir 2 kişiyi eleyerek bir üst tura çıkmayı başardı. Peki, MasterChef Eda Karabulut Nayir kimdir?

EDA KARABULUT NAYİR KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayir, 34 yaşında ve İstanbul'dan katılıyor. Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini aktarıyor.