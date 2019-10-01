MasterChef Eda kimdir? Eda Karabulut Nayır kaç yaşında?

MasterChef'in olaylı yarışmacılarından Eda Karabulut Nayır kimdir? Bu hafta kırmızı takımda yer alan Eda eleme potasına yazıldı. Yarışmaya veda edecek mi merak konusu.

EDA KARABULUT NAYIR KİMDİR?

34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.