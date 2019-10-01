MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMasterChef Eda kimdir? Eda Karabulut Nayır kaç yaşında?
01.10.2019 - 11:19 |

MasterChef Eda kimdir? Eda Karabulut Nayır kaç yaşında?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Eda bu hafta eleme potasında. Yarışmanın ilk gününden itibaren eleme potasında bir şekilde yer alan Eda Karabulut Nayır kimdir? MasterChef Eda ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Eda kimdir? Eda Karabulut Nayır kaç yaşında?

MasterChef'in olaylı yarışmacılarından Eda Karabulut Nayır kimdir? Bu hafta kırmızı takımda yer alan Eda eleme potasına yazıldı. Yarışmaya veda edecek mi merak konusu.

EDA KARABULUT NAYIR KİMDİR?

34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." diyor.

Tayvan’da köprü çöktü: En az 10 yaralıTayvan’ın doğu kıyısındaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Kimseye aldırmadı! Antalya'da parkta şok görüntüler

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Aliço kimle şifreli konuştu?

Acımadılar! Önce silahla yaralayıp yere düşürdüler, sonra da...

Acımadılar! Önce silahla yaralayıp yere düşürdüler, sonra da...

EYT bugün mecliste konuşulacak mı? EYT konusunda sunulan 3 yöntem kabul görecek mi?

EYT bugün mecliste konuşulacak mı? EYT konusunda sunulan 3 yöntem kabul görecek mi?

Sıradaki Haber