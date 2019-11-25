MasterChef Eda kimdir? MasterChef Eda Karabulut'un büyük dramı

MasterChef Eda gündem oldu. Bir süre önce yarışmadan elenen Eda, TV8'de katıldığı bir programda yaşadığı büyük dramı paylaştı. İşte Eda Karabulut'un çocukluk dramının ayrıntıları...



YAŞADIĞI DRAMI ANLATTI



TV 8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye ile tanınan Eda Karabulut, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde katıldığı panelde yaşadığı dramı anlattı. Babasının annesine şiddet uyguladığını anlatan Karabulut, “Annemi sindirmiş bir şekilde ezmiş ama bana yapamadı. 10 yaşında bir çocuktum, gece anneme şiddet uygularken kalkıp yatağımdan, ‘Anneme vuramazsın baba’ deyip karşısında durdum, o günden sonra annem asla şiddete maruz kalmadı" dedi.

"BABAMI ÇOK SEVİYORUM AMA ANNEMİ SİNDİRMİŞ"



Karabulut, 10 yaşındayken babasının annesine uyguladığı şiddete tanık olduğunu ve babasının karşısına dikildiğini anlattı.

Küçük yaşta annesinin uğradığı şiddete tanık olduğunu anlatan MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, “Hepinizin bildiği gibi bir yarışma programındaydım. Orada yarışmacı arkadaşlarım tarafından inanılmaz derece bir mobbinge uğradım. Bunu zaten birçok insan gördü, fark etti. Asla pes etmedim, mücadele ettim. Korkup onlara yanaşmaya çalışmadım. Annemden farkım şu; ben şiddete hiç maruz kalmadım. Annem kaldı, gerçekten çok seviyorum babamı, Allah ona uzun ömürler versin ama annemi sindirmiş, bir şekilde ezmiş ama bana yapamadı. 10 yaşında bir çocuktum, gece anneme şiddet uygularken kalkıp yatağımdan, ‘Anneme vuramazsın baba’ deyip onun karşısında durdum ve o günden sonra annem asla şiddete maruz kalmadı. Annemle babam şu an evliler ve çok şükür çok uzun zamandır devam ediyor” diye konuştu.



EDA KARABULUT NAYİR KİMDİR?



MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayir, 34 yaşında ve İstanbul'dan katılıyor. Mutfağı çok sevdiğini ve mutfakla ilgili profesyonel eğitim aldığını söyleyen Eda Karabulut Nayir, pastacı kalfası olduğunu dile getiriyor. Yetenekli olduğunu ve bu yeteneklerini gücüyle birleştireceğini söyleyen Eda Karabulut Nayir yolun sonuna kadar gideceğini aktarıyor