MasterChef Ekin Eylem Ulaş kimdir, kaç yaşında? Ekin Eylem Ulaş nereli?

MasterChef yarışmasında son dörde kalan isimler arasında yer alan ve et yemekleri konusunda iddialı olan Ekin Eylem Ulaş, MasterChef yarışmasında eksik yönü olarak hamur işlerini görüyor. MasterChef yarışmasında geçtiğimzi hafta elenen Batuhan Bayır ile elemelerde sürekli olarak yarış halinde olan Ekin Eylem Ulaş son olarak Cuma akşamı gerçekleştirilen eleme gecesinde Batuhan ve Alican'ın yer aldığı potadan 1. olarak çıkan ve son dörde ismini yazdıran isim olmayo başarmıştı. Peki MasterChef yarışmasında Ekin Eylem Ulaş birinci olabilecek mi? İşte MasterChef'in son dörde kalan isimlerinden olan Ekin Eylem Ulaş hakkında merak edilenler...

EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR? MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.