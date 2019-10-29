MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye hızla devam ediyor. Yarışmanın merak edilen isimlerinden birisi de Ekin Eylem Ulaş. Peki, Ekin EYlem Ulaş kimdir?

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.