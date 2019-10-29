29.10.2019 - 11:46 |
MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Ekin bu hafta direk eleme potasına giren cezalı yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Ekin kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşındadır?
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye hızla devam ediyor. Yarışmanın merak edilen isimlerinden birisi de Ekin Eylem Ulaş. Peki, Ekin EYlem Ulaş kimdir?
MASTERCHEF EKİN KİMDİR?
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız, sevdiği kızı kaçırmak isteyince olan kuzene oldu!Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cinsiyet değiştirmek için tedavi olduğu öne sürülen Özlem K. (27), sevdiği İ.K. adlı kızı evinden kaçırmak istedi. Özlem K., buna engel olmaya çalışan İ.K.'nin kuzeni Şenol K.'yi (43) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Çıkan arbedede dövülen Özlem K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.