MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te en az puanı alarak potaya giden isim kim oldu?

MasterChef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük finale adım adım devam edilirken son dörde kalan isimler Cemre, Güzide, Alican ve Ekin'i şef önlüklerini yarışmanın jürisi ve şefleri giydirdi. Büyük heyecan yaşayan yarışmacılar aynı zamanda son dörde kalmış olmanın haklı gururunu yaşadılar. MasterChef'te dün akşam 3 oyun oynandı. Zorlu yemeklerin şefler tarafından yapılmasının istenildiği gecede her yemeğin ardından tadım yapan şefler 10 üzerinden yarışmacılara puanlama yaptı. MasterChef'te gün sonunda en az puanı alan isim otomatik olarak ilk eleme adayı olarak belirlendi. Peki MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 ARALIK

Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.

MASTERCHEF PUAN DURUMU (GÜZİDE - ALİCAN - CEMRE - EKİN)

1. OYUN

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5

2. OYUN:

Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6

Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4

3. OYUN:

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6

Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7

MASTERCHEF 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI