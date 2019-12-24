MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te en az puanı alarak potaya giden isim kim oldu?
MasterChef'te final haftasına girildi. Son dörde kalan isimler finale kalabilmek ve şampiyon olabilmek için mücadele etmeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında Cemre, Güzide, Alican ve Ekin'in mücadele ettiği final haftasında dün akşam Şefler tarafından 3 oyun oynandı. Her oyunun ardından yapılan yemekler puanlanırken gün sonunda en az puanı alan isim eleme adayı olarak belirlendi. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
MasterChef yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Büyük finale adım adım devam edilirken son dörde kalan isimler Cemre, Güzide, Alican ve Ekin'i şef önlüklerini yarışmanın jürisi ve şefleri giydirdi. Büyük heyecan yaşayan yarışmacılar aynı zamanda son dörde kalmış olmanın haklı gururunu yaşadılar. MasterChef'te dün akşam 3 oyun oynandı. Zorlu yemeklerin şefler tarafından yapılmasının istenildiği gecede her yemeğin ardından tadım yapan şefler 10 üzerinden yarışmacılara puanlama yaptı. MasterChef'te gün sonunda en az puanı alan isim otomatik olarak ilk eleme adayı olarak belirlendi. Peki MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 ARALIK
Şeflerin verdiği puanların ardından Güzide 66 puan, Alican 50 puan, Cemre 60 puan ve Ekin 49 puana ulaştı. Böylece MasterChef final haftasının ilk eleme adayı EKİN oldu.
MASTERCHEF PUAN DURUMU (GÜZİDE - ALİCAN - CEMRE - EKİN)
1. OYUN
Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 4, Cemre 6, Ekin 4
Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6
Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 6, Ekin 5
2. OYUN:
Somer Şef: Güzide 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6
Danilo Şef: Güzde 8, Alican 7, Cemre 7, Ekin 6
Mehmet Şef: Güzide 8, Alican 5, Cemre 7, Ekin 4
3. OYUN:
Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 7, Ekin 5
Danilo Şef: Güzide 7, Alican 6, Cemre 6, Ekin 6
Somer Şef: Güzide 7, Alican 5, Cemre 8, Ekin 7
MASTERCHEF 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI