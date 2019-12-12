MasterChef eleme adayları kim oldu? 11 Aralık son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yine dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Peki büyük bir heyecan sahne olan 2. dokunulmazlık kimin oldu ve eleme adayları kimler oldu?



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Final heyecanının başladığı MasterChef'te bu akşam yapılan ve büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.



ELEME ADAYI KİM OLDU?



MasterChef'te dün akşam ilk eleme adayının Rıfat olmasının ardından 2. eleme adayı Batuhan oldu...