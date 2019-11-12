MasterChef eleme adayları kim oldu? 12 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 46. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunun oynandı ve eleme adayları belli oluyor. Peki MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 46. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Suna: Cemre, Rıfat, Mustafa, Alican'ın mücadele ettiği yarışmada finale Suna ve Rıfat kaldı ve bu iki isimden bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Rıfat oldu.



MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat söyledi ve bu isim Mustafa oldu. Mavi takım arasında yapılacak oylama sonrası ise 2. eleme adayı belli olacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 47. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...