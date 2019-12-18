MasterChef ilk finalistler kimler oldu? MasterChef son bölümde eleme adayları kimler oldu, kim elendi?

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam yine oldukça heyecanlı oyunlar ile ekranlara geldi. Peki büyük bir heyecan sahne olan eleme adayları kimler oldu ve yarışmaya veda eden oldu mu?



ELEME ADAYI KİM OLDU?



Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra ortaya çıktı.



MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Alican olmuş, ardından Batuhan 2. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmada 3. eleme adayı ise Ekin oldu!



MASTERCEHF'TE İLK FİNALİSTLER KİMLER OLDU?



MasterChef'te ilk finalistler Cemre ve Güzide oldu...



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



MasterChef Türkiye'de eleme Cuma akşamı gerçekleştirilecek...