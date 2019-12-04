MasterChef eleme adayları kim oldu? 3 Aralık son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

MasterChef Türkiye'de değişen sistem sonrası haftanın ilk bölümü gerçekleşti. Heyecan fırtınasına sahne olan bölüm sonrası ilk eleme adayı belli oldu. İşte ayrıntılar...



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?



Son 7 yarışmacının kaldığı MasterChef’te bu hafta tüm sistem değişiyor. Geçtiğimiz hafta Kıvanç’ın elenmesiyle birlikte 7 kişi kalan yarışmacılar bu hafta birinci oyunda Danilo Şef’in tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştılar.



MasterChef’te artık iki oyunun ardından eleme adayları belirlenecek ve bu adaylar yeni bir oyun oynayacak. En kötü tabağı yapan kişi elenecek. Birinci oyunun sonunda en kötü tabağı yapan Rıfat ve Yasin son ikiye kaldı.



YASİN birinci eleme adayı oldu.