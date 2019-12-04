MasterChef eleme adayları kim oldu? 4 Aralık son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bu akşam oynanan 2. dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım hünerlerini sergilediler. Kritik oylamada en çok puanı alan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Final heyecanının başladığı MasterChef'te kırmızı ve mavi takım hazırladıkları yemekleri eski yarışmacıların beğenisine sundu. Gözleri bağlı yemeklerin tadına bakan eski yarışmacılar, yapılan yemeklere puan verdi.

MasterChef dokunulmazlık oyununda mavi takım eleme potasına gitmekten kurtuldu. Kırmızı takım ise eleme oyununda yeniden mutfağa girdi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda mücadele verdi.

En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Cemre oldu. Böylelikle sevilen yarışmada ilk 2 eleme adayı Yasin ve Cemre oldu...