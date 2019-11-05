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05.11.2019 - 23:40 |

MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

MasterChef Türkiye heyecanı bu akşam 42. yeni bölümle devam etti. Sevilen yemek yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunun oynandı ve eleme adayları belli oluyor. Peki MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları...

MasterChef eleme adayları kim oldu? 5 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kazanan..

İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında bu akşam ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve büyük heyecana sahne oldu. Peki her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Danilo Şef’in özel karides ve ahtapot yemeğini yapmak için performanslarını sergilediler. Cemre, Yasin, Mustafa, Kıvanç, Suna ve Alican mücadele ettiler. Bireysel dokunulmazlık oyununda finale Suna ve Kıvanç kaldı. Kıvanç en iyi tabağı yaptığı için şefler tarafından bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 42. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç söyledi ve bu isim Mustafa oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonrası ise 2. eleme adayı Suna oldu. Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Mustafa ve Suna oldu...

MASTERCHEF TÜRKİYE 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 43. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

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