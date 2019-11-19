MasterChef eleme adayları kim oldu? 50. son bölümde dokunulmazlığı kazanan... 19 Kasım

MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam ekranlara gelen 50. yeni bölümle devam etti. Her geçen gün heyecanın arttığı yarışmada bugün haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki bu haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 49. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Mavi takımın kendi arasında büyük bir mücadele verdiği yarışmada finale Alican ve Cemre kaldı ve bu iki isimden bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Cemre oldu.



MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te bu hafta ilk eleme adayını bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre söyledi ve bu isim Yasin oldu. Mavi takım arasında yapılan oylama sonrası ise 2. eleme adayı birazdan belli olacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 51. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...