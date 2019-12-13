MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MasterChef eleme adayları kimler oldu? 12 Aralık son bölümde kim elendi?
ABONE OL
13.12.2019 - 00:08 |

MasterChef eleme adayları kimler oldu? 12 Aralık son bölümde kim elendi?

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye bu akşam heyecan verici bir MasterClass oyununa sahne oldu. Peki büyük bir heyecan sahne olan oyunun sonunda para ödülü kimin oldu, eleme adayları kimler oldu ve elenen isim kim oldu?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? 12 Aralık son bölümde kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Sevilen yarışmanın son bölümünde MasterClass oyunu oynandı ve bir yarışmacı 5 bin liralık ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef eleme adayları kim oldu?

MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın masterclass oyunu oldukça heyecanlı anlara sebep oldu. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim ise Cemre oldu. Cemre 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk iki eleme adayının Rıfat ve Batuhan olmasının ardından 3. eleme adayı birazdan belli olacak.

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber