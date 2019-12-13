MasterChef eleme adayları kimler oldu? 12 Aralık son bölümde kim elendi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yine oldukça heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Sevilen yarışmanın son bölümünde MasterClass oyunu oynandı ve bir yarışmacı 5 bin liralık ödülün sahibi oldu. Peki MasterChef eleme adayları kim oldu?



MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



MasterChef'te bu akşamın masterclass oyunu oldukça heyecanlı anlara sebep oldu. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim ise Cemre oldu. Cemre 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk iki eleme adayının Rıfat ve Batuhan olmasının ardından 3. eleme adayı birazdan belli olacak.