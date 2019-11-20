MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 51. son bölümde eleme potası...

MasterChef Türkiye'de heyecan her geçen gün daha da artıyor. Sevilen yarışmada bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve son eleme adayları belli oldu. Peki eleme potasına hangi isimler girdi?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 51. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve zorlu mücadeleyi bu kez Mavi Takım kazandı.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için performanslarını sergilediler. Rıfat, Güzide, Batuhan ve Suna'nın mücadele ettiği yarışmada finale Rıfat ve Güzide kaldı ve bu iki isimden bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Rıfat oldu.



MASTERCHEF'TE ELEM ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dün Mavi Takımdan Kıvanç ve Yasin olmuştu. Bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olan Rıfat ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı gösterdi. Sevilen yarışmada bu akşamın 2., haftanın ise 4. eleme adayı ise Suna oldu...



MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ise 52. yeni bölümde yaşanacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...