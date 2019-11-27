MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 55. son bölümde eleme potası...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu akşam 55. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dün yayınlanan son bölümde haftanın ilk eleme adaylarının belli olmasının ardından bu akşam son iki eleme adayı da açıkladı. Peki MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın eleme adayları kimler oldu?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. 55. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve zorlu mücadele eşitlikle sonuçlandı. Final yarışması sonrası ise kazanan Mavi Takım oldu.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Bireysel dokunulmazlık oyunu birazdan Kırmızı Takım arasında oynanacak ve sonunda iki kişi daha eleme adayı olacak...



MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları dün Mavi Takımdan RIfat ve Güzide olmuştu. Bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası son iki eleme adayı belli olacak...



MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ise 56. yeni bölümde yaşanacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...