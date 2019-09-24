MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları bu akşam belli oldu. Dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunlarının oynandığı bölümde yarışmacılar Ampute Milli Takımı için mutfağa girdi. Peki sevilen yarışmanın 17. yeni bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve ilk eleme adayları kimler oldu?



DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 18. yeni bölümde Ampute Milli Takımı için mutfağa giren takımların mücadelesi büyük heyecana sahne oldu ve dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Böylelikle haftanın ilk eleme adaylarının Mavi takımdan olacağı belli oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Dokunulmazlık oyunu sonrası Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şeflerin oyları ile dokunulmazlığı kazanan Rıfat, eleme adayı olarak Güzide'yi seçti ve ilk eleme adayı Güzide oldu.



Güzide'nin ardından 2. eleme adayını belirlemek için Mavi Takım arasında oylama yapıldı ve oylama sonrası Müge ve F.Batuhan aynı sayıda oy aldı. İkili arasında eleme adayı olacak kişiyi ise takım kaptanı Güzide belirledi ve bu haftanın ikinci eleme adayı F.Batuhan oldu...