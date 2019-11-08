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08.11.2019 - 07:03 |

MasterChef elenen kim oldu? MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygusal veda

MasterChef Türkiye'de elenen isim dün akşam belli oldu. MasterChef veda gecesinde Mustafa, Suna, Eda ve Güzide elenmemek için en iyi yemeği yapmaya çalıştılar. Şefler karar verdi. MasterChef'te eleme gerçekleşti. Peki, MasterChef'te elenen kim oldu?

MasterChef elenen kim oldu? MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygusal veda

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta bir kişi daha veda etti. Veda gecesi ile dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'de elenen isim duygusal dakikalar yaşadı. Peki, kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Mavi takımdan Mustafa ve Suna; kırmızı takımdan Eda ve Güzide eleme potasına girmişti. Dün akşam Somer Şef'in tarifi ile eleme oyununu oynayan dört kişi arasından en güzel yemeği yapan bu hafta elenmekten kurtuldu.

Potadan ilk kurtulan kişi Suna olurken, ikinci isim Güzide oldu. Eda ve Mustafa arasındaki son seçimde ise elenen isim Eda oldu.

EDA KARABULUT NAYIR KİMDİR?

34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım.

MasterChef elenen kim oldu MasterChef Türkiye eleme gecesinde duygusal veda

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