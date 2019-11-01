MasterChef elenen kim oldu? MasterChef Türkiye'de duygusal anlar...

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Elenen ismin belli olduğu gecede duygusal dakikalar yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'ye kim veda etti?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Ekin ve Alican'ın cezalı olarak girdiği eleme potasında; ilk oyunu kaybeden mavi takımdan Rıfat ve Eda dahil olurken; son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan da Murat ve Suna son adaylar olmuştu.

Dün akşam eleme için yemek yapan yarışmacılar çok heyecanlıydı. Somer Şef'in tarifi ile Analı Kızlı yemeğini yapan yarışmacılar arasında en iyi yapanlar bu hafta da elenmekten kurtuldu.

Birinci olan isim Alican olurken, ikinci Suna, üçüncü Eda ve dördüncü Ekin oldu.

Rıfat ve Murat arasında yapılan son değerlendirmede ise yarışmaya veda eden isim Murat oldu.

ELENEN İSMİN ARDINDAN DUYGUSAL ANLAR

MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Murat Tokmakçı oldu. Murat'ın elendiğinin açıklanmasının ardından stüdyoda duygusal dakikalar yaşandı. Jüri ile vedalaşan Murat ardından arkadaşları ile de vedalaşmak için yanlarına gitti.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Tokmak, 29 yaşında evli ve 2 cocuk babasıdır. Trabzonludur ve Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunu.