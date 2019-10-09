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09.10.2019 - 14:54 |

MasterChef F. Batuhan kimdir?

MasterChef'in başarılı isimleri arasında yer alan Faruk Batuhan Öner bu hafta yine eleme potasında. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından oylamada adı en fazla çıkan isim olan MasterChef F. Batuhan kimdir?

MasterChef F. Batuhan kimdir?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.

"Aile boyu" suç çetesi yakalandıİstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.
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