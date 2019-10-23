23.10.2019 - 11:43 |
MasterChef Faruk Batuhan kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında olan Faruk Batuhan bu hafta yine eleme potasında. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından eleme potasına kalan Faruk Batuhan Öner kimdir? MasterChef Faruk Batuhan kaç yaşında?
Bu hafta kırmızı takımda yer alan Faruk Batuhan Öner eleme potasında. Bireysle dokunulmazlığı kazanan Mustafa, Faruk Batuhan'ın ismini eleme potasına yazdırdı. Peki, MasterChef Faruk Batuhan kimdir?
FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?
Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.
Hırsızlar yüzünden marketçi canından bezdi!İstanbul Esenyurt'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde iş yerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.