MasterChef Faruk Batuhan Öner kimdir, kaç yaşında?

Faruk Batuhan Öner yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganı ile yarışmaya dahil olan son 14 kişiye katılan son isim olan Faruk Batuhan Öner MasterChef olma hayallerine ulaşmak için yarışmaya katıldını söylüyor. Peki MasterChef Faruk Batuhan Öner kimdir?

FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

33 yaşındaki Faruk Batuhan Öner, MasterChef olma hayallerine ulaşmak için yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yola çıkan Faruk Batuhan Öner bu teknikler için MasterChef'te yer aldığını söylüyor.