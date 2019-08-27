27.08.2019 - 14:59
MasterChef Faruk Batuhan Öner kimdir, kaç yaşında?
MasterChef yarışmasında 14 kişi arasına dahil olan son isim olan Faruk Batuhan Öner, 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganı ile MasterChef'te hayallerine kavuşmak için yola çıktığını söyleyen Faruk Batuhan Öner yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki Faruk Batuhan Öner kimdir?
Faruk Batuhan Öner yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganı ile yarışmaya dahil olan son 14 kişiye katılan son isim olan Faruk Batuhan Öner MasterChef olma hayallerine ulaşmak için yarışmaya katıldını söylüyor. Peki MasterChef Faruk Batuhan Öner kimdir?
FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?
33 yaşındaki Faruk Batuhan Öner, MasterChef olma hayallerine ulaşmak için yarışmaya İstanbul'dan katıldı. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yola çıkan Faruk Batuhan Öner bu teknikler için MasterChef'te yer aldığını söylüyor.
İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.