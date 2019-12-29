MasterChef final ödülü açıklandı! MasterChef Türkiye birincisinin ödülü ne olacak?

MasterChef Türkiye'de şampiyon bu akşam belli oluyor. Finale kalan iki yarışmacı Alican ve Cemre birinci olmak için birbiriyle yarışıyorlar. Peki ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de şampiyonun ödülü ne olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...



MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ ÖNCESİ CEMRE'DEN PAYLAŞIM...



TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te sona gelindi. Final heyecanının yaşancağı Masterchef'te Cemre ve Alican bu akşam kozlarını paylaşacak ve belki de birinciliği elde edecek.



Finale sayılı saatler kala son ikiye kalan Cemre'den olay paylaşım geldi. 2 Masterchef'te artık sona yaklaşıldı.



Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde birinci olan isim belli olacak. Finale kalan iki isimden biri olan Cemre'den ise olay paylaşım geldi. 3 İnstagram hikaye bölümünden paylaşım yapan Cemre şu ifadelere yer verdi:



Bu yarışmayla vurgulamak istediğim birçok amacıma ulaştım ama en büyük amacım olan şeyi pazartesi hikayemde paylaşacağım.



MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?



Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği MasterChef 2019 finali başladı! MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre finali kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita arabasının sahibi olacak...





