MasterChef final ödülü ne kadar, kaç para? Alican ve Cemre şampiyonluk için...

MasterChef Türkiye finali başladı. Yurt genelinde binlerce vatandaş bu heyecanlı yarışmanın sonucunu merak ediyor. Peki MasterChef final ödülü ne kadar olacak?



MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NE KADAR?



Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği MasterChef 2019 finali başladı! MasterChef Türkiye 2019’un final ödülü ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre finali kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita arabasının sahibi olacak...



MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİNDE İKİ İSİM



MasterChef Türkiye finali bu akşam yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında iki isim finale kalmayı başardı. MasterChef Türkiye finaline Cemre ve Alican kaldı. Büyük final bu akşam 20:00'de yayınlanacak. MasterChef Türkiye finalinde uluslararası mutfak ve imza yemekleri yapılacak.