23.12.2019 - 20:16 |
MasterChef finali ne zaman? 2019 MasterChef final tarihi...
TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de final haftası için geri sayım başladı. Yarışmanın sevenlerinin merakla beklediği final öncesi gözler final tarihine çevrildi. Peki heyecanla beklenen 2019 MasterChef finali ne zaman gerçekleştirilecek?
MasterChef Türkiye'de final için kısa bir süre kaldı. Sevilen yarışmada bu hafta Batuhan'ın da elenmesinin ardından 4 kişi kaldı. Peki merakla beklenen MasterChef finali ne zaman?
MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.