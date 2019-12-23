MasterChef finali ne zaman? 2019 MasterChef final tarihi...

MasterChef Türkiye'de final için kısa bir süre kaldı. Sevilen yarışmada bu hafta Batuhan'ın da elenmesinin ardından 4 kişi kaldı. Peki merakla beklenen MasterChef finali ne zaman?



MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?



Acun Ilıcalı MasterChef'in final bölümü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 5 kişi kalan yarışmacılardan son 2'ye kalan isimler finalde mücadele edecek. Yani MasterChef'te 3 hafta sonra büyük finalin yaşanması bekleniyor.