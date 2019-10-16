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16.10.2019 - 12:11 |

MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli?

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından birisi olan Güzide Mertcan bu hafta eleme potasında. Dokunulmazlığı alan Batuhan Güzide'yi eleme potasına soktu. Peki, MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli?

MasterChef Güzide kimdir? Güzide Mertcan nereli?

MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları arasında yer alan Güzide Mertcan ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir?

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR?

Güzide Mertcan 2 Nisan 1988 İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi mezunu. Evlenip İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra ablasıyla ortak bir tekstil firması kurdu. Abiye ve günlük giyim kıyafetleri hazırlıyor. Çocuklarından dolayı aktif olarak çalışma hayatında fazla bulunmadı. Çocukların biraz büyümesiyle uzman estetisyenlik aldı. Şuan yeni güzellik merkezi tadilat sürecinde. Bunların yanı sıra yemek yapma tutkusu katlanarak arttı. Her mutfağı araştırıp farklı tarifler denemeyi çok seviyor. Bir dönem sosyal medya üzerinden tarif videoları çekmiş, çok beğenilmesine rağmen 3. çocukla beraber onu yapmaya vakti kalmamış.

Güzide Mertcan, MasterChef'e katılmasını şu sözlerle açıklıyor; "Artık 30 lu yaşlarıma geldim çocuklarımı büyüttüm kendimi mutlu etme zamanım geldi diye düşünüyorum. Bu yüzden master chefe katıldım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.
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