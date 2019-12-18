MasterChef Güzide kimdir, ne iş yapıyor? MasterChef Güzide'nin eşi kim?

MasterChef Türkiye yarışmasında son 5'e kalan Güzide Mertcan, yarışma dışında da konuşulmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide 'nin asıl mesleği nedir? MAsterChef Güzide kimle evli? İşte sık sık eviyle gündeme gelen MasterChef Türkiye yarışmacısı Güzide ve eşi hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR? NE İŞ YAPIYOR?

Güzide Mertcan, 31 yaşında. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ KİM?

Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.

MASTERCHEF GÜZİDE VİLLASINI SATIYOR MU?

Masterchef'in sevilen yarışmacılarından Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi ile çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapan Güzide'nin evini satışa çıkarttığı iddia edildi. Tv8'in sevilen yemek yarışması 'MasterChef'de son beş isim arasında kalan Güzide bir süredir 7 milyon TL'lik lüks villasıyla gündeme geliyor.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, İstanbul'da lüks bir villada yaşıyor. Evinin fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Mertcan'ın evinin değeri 7 milyon TL olduğu söylenmişti.

Bu detayların ortaya çıkmasıyla, sosyal medya üzerinden Güzide'ye "Lüks içinde yaşıyor" şeklinde tepkiler gelmişti.

Bunun üzerine Instagram hesabından açıklama yapan Güzide, eşinin kendi çalışıp, kazanarak bu evi aldığını açıklamıştı.

Ancak hala merak konusu olan villa için Güzide son olarak, “Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?” demişti.

Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi.