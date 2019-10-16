MasterChef ilk eleme adayları belli oldu! MasterChef Türkiye 31. bölümde sürpriz.

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde ilk eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım Tebessüm Kahvesi'ne konuk oldu. Tebessüm Kahvesi emekçilerinin oylarıyla belirlenen dokunulmazlık yarışında galip gelen taraf kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlık yarışını kaybetmesinin ardından bireysel dokunulmazlık için yarıştılar. Bireysel dokunulmazlıkta kazanan Batuhan oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Batuhan, Güzide'nin ismini verdi. İlk eleme adayı Güzide oldu. İkinci isim ise oyla belirlendi. En fazla oyu alarak ikinci eleme adayı olan isim ise Yekaterina oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE DOKUNULMAZLIK YARIŞI

Bu akşam MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Oyunu kaybeden takımdan iki isim eleme potasına girecek ve eleme gerçekleşecek. Yarışmacılara büyük bir sürpriz var. Bu akşamki dokunulmazlık oyunu ne olacak merak konusu...

MASTERCHEF TÜRKİYE 31. BÖLÜM FRAGMANI