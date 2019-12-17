MasterChef kaptanlığı kim kazandı? 16 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 68. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu bu sefer ünlüler arasında oynandı. Demet Akalın - Okan Kurt çifti ile Alişan ve Buse Varol çiftleri arasında oynanan kaptanlık oyununda mavi takımın kaptanı belli oldu. Demet Akalın - Okan Kurt çifti oyunu kazanarak takımlarına ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandılar.



MAVİ TAKIM - KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?



MasterChef Türkiye 68. yeni bölümde mavi takım ile kırmızı takım yarışmacılar şu şekilde oluştu;



MAVİ TAKIM: Demet Akalın - Okan Kurt, Batuhan, Cemre, Alican



KIRMIZI TAKIM: Alişan - Buse Varol, Ekin, Güzide

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şefler, mavi takım ile kırmızı takımdan barbekü partisi menüsü hazırlamalarını istedi. Şeflerin, kazanan takıma barbekü partisi verileceğini açıklaması yarışmacıları ayrı bir heyecanlandırdı. Süre sonunda şeflerin tadımı ile oyunu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 69. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...