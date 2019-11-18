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18.11.2019 - 23:41 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 49. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 49. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 49. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 49. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de lahmacun yapılan kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Batuhan olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Alican; Kıvanç, Yasin, Ekin, Cemre

Kırmızı Takım kaptanı Batuhan; Güzide, Rıfat, Suna

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 49. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunda bir ilk yaşandı ve iki takım berabere kaldı!

MASTERCHEF 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 50. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

 

 

Araç hurdaya döndüFatih Vatan Caddesi, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 3'ü ağır yaralandı.
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