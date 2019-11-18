MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 49. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 49. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de lahmacun yapılan kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Batuhan olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Alican; Kıvanç, Yasin, Ekin, Cemre

Kırmızı Takım kaptanı Batuhan; Güzide, Rıfat, Suna

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye 49. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunda bir ilk yaşandı ve iki takım berabere kaldı!



MASTERCHEF 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 50. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...