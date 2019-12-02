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02.12.2019 - 22:37 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 58. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 58. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 58. son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 58. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Cemre olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Alican: Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım kaptanı Cemre: Yasin, Batuhan

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 58. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunun kazanan takımı ise Mavi Takım oldu...

MASTERCHEF TÜRKİYE 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...


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