MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Aralık son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 58. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...



TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Güzide kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Ekin olarak seçti.

Mavi Takım: Kaptan Güzide, Rıfat ve Alican

Kırmızı Takım: Kaptan Ekin, Cemre ve Batuhan

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 63. bölümde ödül oyunu sürpriz bir kuralla başladı. Somer Şef yarışmacıların uyması gerek yeni kuralı anlattıktan sonra yarışmacılar ödül oyununda mutfakta ekmek içinde kış çorbası yapmak için mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan oyunu ise Kırmızı Takım kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye 64. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...