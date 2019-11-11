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11.11.2019 - 23:34 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

MasterChef Türkiye son bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen yarışmanın 45. bölümünde takım kaptanları belirlendi ve takım oyunu oynandı. İşte heyecan fırtınası yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölümde haftanın takımları ve takım oyununun kazananı

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye, 45. son bölümüyle izleyecisinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak haftanın takım kaptanları belli oldu ardından ise takım oyunu oynandı. Peki MasterChef'te takım kaptanları kimler oldu ve takım oyununu hangi takım kazandı?

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Suna kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Güzide Kırmızı Takım kaptanını ise Kıvanç olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Suna: Cemre, Rıfat, Mustafa, Alican

Kırmızı Takım kaptanı Kıvanç: Yasin, Güzide, Batuhan, Ekin

TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 45. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunun kazanan takımı birazdan belli olacak...

MASTERCHEF 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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