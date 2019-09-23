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23.09.2019 - 10:23 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Ödül oyununu hangi takım aldı?

MasterChef'te dün kaptanlık oyunu ve ödül oyunu vardı. Verilen malzemelerle en iyi tatlıyı yapan bir isim Mavi takımın kaptanı oldu. Daha sonra takımlar belli oldu ve ödül oyununa geçildi. Peki, kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Ödül oyununu hangi takım aldı?

 

MasterChef'in 17. bölümü dün akşam ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde haftanın takımları belli oldu. Daha sonra takımlar ödül oyununa geçti fakat beklenmedik gelişmeler yaşandı.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dün akşam yarışmacılara malzemeler verildi ve yarışmacılardan tatlı istendi. En beğenilen 3 isim Cemre, Rıfat ve Güzide oldu. Şeflerin ortak kararıyla Güzide Mavi takımın kaptanı oldu. Güzide yeni gelen Alican'ı ise Kırmızı takımın kaptanı seçti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün kaptanlık oyunu sonrası iki takım ilk ödül oyununu oynadılar. Yarışmacılardan hamburger istendi. Fakat her yarışmacı 5 dakika tek başına çalışmak zorunda kaldı. İstenilen hamburgerler çıkmazken şefler kimseye ödül verilmeyeceğini açıkladı. 

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