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11.09.2019 - 07:26

MasterChef kim elendi 2019? MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen...

MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. Pazar, Pazartesi ve Salı akşamları ekrana gelen MasterChef Türkiye'de ilk oylamada Nalan ve Eda eleme potasına yazılmıştı. Daha sonra ise eleme potasına Orhan dahil oldu. Üç kişi arasında son eleme yapıldı. MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu.

MasterChef kim elendi 2019? MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. İkinci elemede haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ 2019?

Pazartesi akşamı yapılan yarışmada eleme potasına direk olarak giden isim Nalan olmuştu. Ardından en fazla oyu alarak Eda eleme potasındaki ikinci isimdi. Dün akşam yapılan yarışmanın ardından ise eleme potasına çıkan üçüncü isim Orhan oldu. Dördüncü eleme adayı Ekin oldu.

MasterChef Türkiye jürisi yarışmaya veda eden ismi açıkladı. Yarışmaya Nalan Toprak veda etti.

MasterChef kim elendi 2019 MasterChef Türkiyede bu hafta elenen...

NALAN TOPRAK KİMDİR?

31 yaşındaki Nalan Toprak futbol hakemliği yapıyor. Daha önce TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasına da katılmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 12. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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