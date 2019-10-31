MasterChef kim elendi? 30 Ekim son bölüm MasterChef Türkiye'de büyük sürpriz...

MasterChef Türkiye'de kim elendi? İlgiyle takip edilen yemek yarışmasında dün akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme yaşandı. Son iki günde Alican, Ekin, Rıfat ve Eda'nın ardından bu akşam 2 kişi daha eleme adayı oldu. Faruk Batuhan ve Alican'nın eleme adayı olmasının ardından iki isim daha eleme potasına girdi. MasterChef Türkiye'de kim elendi?



TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



MasterChef Türkiye'nin 39. bölümündeki dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım bu kez yenişemedi ve iş şeflere kaldı.Şefler ise Mavi Takımı seçti ve bu haftanın son iki adayı Kırmızı Takımdan oldu.



MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?



MasterChef'te haftanın ilk bölümünde yemeklerini yetiştiremedikleri için ceza oyununa kalan Alican ve Ekin eleme adayı olmuş ardından dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Rıfat ve Eda 3. ve 4. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmanın bu akşamki dokunulmazlık oyunu sonrası ise Mavi Takımdan Suna ve Murat eleme adayı oldu.

Böylelikle bu hafta 6 kişi eleme adayı oldu ve bu isimler Alican, Ekin, Rıfat, Eda, Suna ve Murat oldu. Şefler ise bu durumda elemeyi yarına bıraktı. Sevilen yarışmada elenen isim 40. yeni bölümde belli olacak...

MASTERCHEF TÜRKİYE 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MasterChef Türkiye 40. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...