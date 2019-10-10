TV8'in heyecanla takip edilen yarÄ±ÅŸmasÄ± MasterChef TÃ¼rkiye'de bir veda daha yaÅŸandÄ±. DÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan ikinci dokunulmazlÄ±k oyunu sonrasÄ± eleme potasÄ±na iki kiÅŸi daha katÄ±ldÄ± ve elenen ismi jÃ¼ri belirledi.

Ä°KÄ°NCÄ° DOKUNULMAZLIK HANGÄ° TAKIMIN OLDU?

Ä°lk dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan mavi takÄ±m ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu kaybetti. Bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± Batuhan kazanÄ±rken Batuhan eleme potasÄ± iÃ§in ilk isim olarak Murat'Ä±n adÄ±nÄ± verdi. Ä°kinci isim ise oylarla belirlenen Yasin oldu.

KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mdan AÃ§elya ve F. Batuhan; mavi takÄ±mdan Murat ve Yasin bu hafta eleme potasÄ±nda yer aldÄ±.

MASTERCHEF TÃœRKÄ°YE KÄ°M ELENDÄ°?

AÃ§elya, F. Batuhan, Murat ve Yasin'in eleme potasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gecede yarÄ±ÅŸmacÄ±lar elenmemek iÃ§in yemek yaptÄ±. En gÃ¼zel yemeÄŸi yapan isim Murat olurken ikinci isim Yasin oldu. F. Batuhan ve AÃ§elya arasÄ±nda seÃ§im yapan jÃ¼ri elenen ismi AÃ§elya olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

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MASTERCHEF AÃ‡ELYA KÄ°MDÄ°R?

28 Mart 1998â€™de Ankaraâ€™da doÄŸdu. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri sporla ilgileniyor. Lise dÃ¶neminde FenerbahÃ§eâ€™de lisanslÄ± olarak voleybol oynadÄ±, sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±. Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okuduktan sonra lise tahsilinin yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar tiyatro bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ip oradan mezun oldu. KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri yemek yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ailesinin de desteÄŸi ile aÅŸÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yÃ¶neldi ve Mutfak SanatlarÄ± Akademisi uzun dÃ¶nem profesyonel aÅŸÃ§Ä±lÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu.

MASTERCHEF TÃœRKÄ°YE 28. BÃ–LÃœM FRAGMANI

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