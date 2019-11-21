MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme adayları...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye devam ediyor. Dün akşam ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı MasterChef Türkiye'de potaya iki isim daha girdi. Dört kişinin eleme potasında olduğu MasterChef'te eleme bu akşam yapılacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam ikinci dokunulmazlık için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Döner yapan takımlar arasında en iyi yemekleri yapan takım mavi takım oldu ve kırmızı takım eleme potasına gitti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Yasin ve Kıvanç eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takımdan Batuhan ve Suna eleme potasına girdi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yapılacak. Dört ismin eleme potasında yer aldığı MasterChef'te bu akşam en heyecanlı elemelerden birisi yaşanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 52. BÖLÜM FRAGMANI