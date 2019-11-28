MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme adayları...

MasterChef Türkiye eleme adayları belli oldu. Dün akşam yapılan ikinci dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren iki isim daha belli oldu. Bu haftaki MasterChef eleme potası oldukça heyecanlı. Yarışmaya kim veda edecek merak konusu...



MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk takım oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. 55. bölümündeki dokunulmazlık oyununda ise Mavi ve Kırmızı takım arasında büyük bir heyecan yaşandı ve zorlu mücadele eşitlikle sonuçlandı. Final yarışması sonrası ise kazanan Mavi Takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takımdan Rıfat ve Güzide eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takımdan Batuhan ve Kıvanç da eleme potasına giren son iki isim oldu..



Böylelikle sevilen yarışmada bu hafta eleme adayları Rıfat, Güzide, Batuhan ve Kıvanç oldu...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yapılacak. Dört ismin eleme potasında yer aldığı MasterChef'te bu akşam en heyecanlı elemelerden birisi yaşanacak.