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30.11.2019 - 09:03 |

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme gecesinde şaşırtan veda

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Dün akşam eleme gecesi ile ekrana gelen MasterChef Türkiye'de kritik bir eleme akşamı yaşandı. Uskumru dolması yapan yarışmacılar arasında başarısız olan isim kim oldu? İşte 29 Kasım MasterChef'te elenen isim.

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye eleme gecesinde şaşırtan veda

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması MasterChef Türkiye eleme gecesi ile dün akşam ekrana geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı MasterChef elemesinde yarışmacıları zorlu bir yemek bekliyordu.

Eleme potasındaki isimler Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan'dı. Dört önemli isim Somer şefin tarifi ile uskumru dolması yapmaya çalıştılar. Peki MasterChef'te kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 29 KASIM MASTERCHER'TE ELENEN İSİM

Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç arasından uskumru dolmasında en başarılı isim Batuhan oldu. Ardından Güzide'nin çıktığı eleme potasında Rıfat ve Kıvanç kaldı.

29 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim Kıvanç oldu.

MasterChef kim elendi MasterChef Türkiye eleme gecesinde şaşırtan veda

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜM FRAGMANI

29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
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